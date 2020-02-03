Видео болельщика, уснувшего в разгар Супербоула, стало вирусным в сети

Видео со спящим болельщиком посмотрело более пяти миллионов человек

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В ночь с воскресенья на понедельник в США состоялся Супербоул – финал Национальной Футбольной Лиги (NFL) между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско 49". "Канзас-Сити" выиграл почетный трофей впервые с 1969 года, но самым популярным стало видео не самого матча, а болельщика, который в разгар поединка уснул на трибуне. Видео стало вирусным в соцсетях и набрало более пяти миллионов просмотров.

На видео видно, что практически все болельщики поднялись на ноги, а один мужичок мирно спит на. Интересно, что билет на матч обошелся ему как минимум в 2 500 долларов.

Напомним, что матч "Канзас-Сити Чифс" – "Сан-Франциско 49" ознаменовался еще одним событием вне поля – блондинка пыталась прорваться на поле во время Супербоула, а когда не получилось – задрала юбку. Охрана оперативно сработала и увела девушку в подтрибунное помещение.

Какое-то время назад болельщик уснул во время матча и превратился в пирамиду из стаканчиков. Соседи по сектору подшутили над уснувшим фанатом.

Похожий случай произошел во время матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич" (0:1). Тогда фанаты так же поиздевались над уснувшим болельщиком.

Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике:

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