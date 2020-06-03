Вирастюк и силачи вышли из подполья, а каратист взял интервью у мэра Львова: звезды спорта в соцсетях

Несмотря на календарное лето, погода не балует теплом. Да и акции протестов в США, которые переросли в беспорядки после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, не улучшают настроение. Однако украинские спортсмены находят поводы для улыбок, пробуют себя в новых ролях, а некоторые уже и турниры выигрывают.

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Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная, видимо, уже так соскучилась за подготовкой к соревнованиям, что собралась весь инвентарь в доме и объявила: "К тренировкам готова".

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Еще одна обладательница "золота" Олимпиады, но уже в спортивной гимнастике, Лилия Подковаева, которая в последнее время живет и тренируется в США, организовывает собственный летний лагерь. "Я очень рад, что могу поделиться своими знаниями и опытом с кемперами и тренерами", – написала спортсменка.

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Чемпион Европейских и Всемирных игр каратист Станислав Горуна попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у мэра Львова Андрея Садового. А подписчикам так понравилось, что они назвали спортсмена новоиспеченным советником мэра.

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Бывший футболист сборной Украины, телеэксперт Евгений Левченко, который сейчас живет в Нидерландах, решил подставить плечо "Гронингену", за который он когда-то играл:

"В трудные времена нужно помогать друг другу. Многие бывшие футболисты "Гронингена" решили помочь клубу – каждый из нас покупает сезонные абонементы и раздает болельщикам, которые не могут сейчас себе этого позволить".

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Перспективная украинская теннисистка 17-летняя Марта Костюк поделилась кадрами с ее победного финала не турнире UTF Ladies Invitational в Ирпене. В решающем поединке Марта одолела 23-летнюю Марианну Закарлюк. Костюк отметила, что очень рада вернуться на корт.

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Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова в горячем образе удивляется погоде за окном: "2 июня, +9... Вопрос... Где лето???"

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А украинская велосипедистка, чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина поделилась фото красивейшей природы Словении – в частности Канала-об-Сочи.

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К тренировкам после карантина приступили и украинские силачи во главе с Василием Вирастюком: "Вышли из подполья. Первая официальная тренировка после жесткого карантинного "режима".

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Ранее мы сообщали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом.

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