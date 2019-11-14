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Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов: сколько получит чемпион мира

14 ноября, 11:52

Меньше всего достанется призерам Юношеских ОИ и чемпионатов мира - по 6000 гривен

Володимир Зеленський і Олександр Хижняк

Володимир Зеленський і Олександр Хижняк / Фото: ФБУ

Президент Украины Владимир Зеленский постановил учредить 350 стипендий для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов страны в олимпийских видах спорта. Также стипендии положены и их тренерам. Ранее мы писали, что украинские спортсмены получат солидные стипендии для подготовки к Олимпиаде.

За победу на чемпионате мира спортсмен в течение двух лет будет получать более 32 000 гривен в месяц. За второе место в течение того же срока собираются выплачивать 30 000. Меньше всего достанется призерам Юношеских Олимпийских игр и чемпионатов мира. Юниоров ждет выплата по 6000 гривен в месяц в течение года. Тренерам, подготовившим команду к достигнутому результату в игровых видах спорта, назначается не более двух стипендий.

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Недавно президент Владимир Зеленский наградил украинских чемпионов мира по футболу. Глава государства встретился со спортсменами на олимпийской базе и пообещал им поддержку государства.

А затем президент Зеленский подписал указ №544/2019 о назначении президентских стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

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