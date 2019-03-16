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Во время чудовищного теракта в Новой Зеландии застрелили игрока местной сборной

Сегодня, 14:16

Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию

Во время чудовищного теракта в Новой Зеландии застрелили игрока местной сборной Другие Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб во время стрельбы в мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), информирует Stuff.co.nz. По информации издания, 33-летний спортсмен был застрелен во время молитвы. При этом отмечается, что Элайян, являющийся уроженцем Кувейта, недавно стал отцом. Федерация футбола Новой Зеландии пока отказалась подтверждать эту информацию.

Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы. свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

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Тег теракт, новая зеландия, мечеть, мини-футбол

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СЭ

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