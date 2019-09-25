Волейбольный игнор: тренер сборной Украины после Евро отказался общаться с наставником сербов

Угис Крастиньш / Фото: eurovolley.cev.eu

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Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал итоги выступления нашей команды на чемпионате Европы, где украинцы стали главной сенсацией турнира. Напомним, Украина пробилась в 1/4 финала, где в 5-сетовом триллере проиграла Сербии.

"Эмоции еще берут вверх. Еще перевариваем вчерашний проигрыш, ведь боролись и имели шансы. Но результатом удовлетворены. Сыграли семь игр, шесть из которых провели на очень высоком уровне, – заявил латвиец Угис Крастиньш в комментарии официальному сайту Федерации волейбола Украины. – Ребята показали себя очень достойно и хорошо. Горжусь командой и работой, которую мы проделали. Попасть в ТОП-8 Европы – очень большой результат. Нас заметили, причем заметили из высших эшелонов волейбольного мира. Мы должны гордиться тем, чего достигли"

"С сербами, конечно, настраивались только на победу, – добавил Угис Крастиньш. – Желание выиграть было очень большое. Случилось так, как случилось. Наверное, пару дней еще будет очень грустно на сердце. Но потом уже, думаю, отпустит и будем радоваться тому, что достигли. Общались ли после матча 1/4 финала с тренером сербов? Нет-нет. О чем там общаться? Я этих слов утешения не хочу слышать"

"Мы можем прибавить во всех элементах: в тактике, исполнении, психологии", – заключил Угис Крастиньш.

Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

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