Вольная "бронза": Оганнесян принес Украине медаль Европейских игр

Наш борец вольного стиля завоевал награду в категории до 65 кг

Гор Оганнесян на Играх 2019 в Минске. Фото: НОК Украины

Очередная медалька капнула в копилку сборной Украины на Европейских играх. Сегодня награды разыгрывали в вольной борьбе. В категории до 65 килограмм украинец Гор Оганнесян завоевал "бронзу". В утешительном финале Оганнесян победил армянина Валодю Франгуляна – 8:2.

На счету нашей команды на Европейских играх 25 медалей – 6 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Напомним, что сегодня Украина завоевала первое за четыре дня "золото" Европейских игр. Байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской не нашлось равных на дистанции 200 метров.

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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