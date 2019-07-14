Вот это семейка: будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле

Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету

Елена Вулицки Видео: Instagram

Мать российского пранкера Виталия Здоровецкого Елена Вулицки пыталась выбежать на поле во время серии финала Кубка мира по крикету, сообщает The Sun. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Instagram. Ранее мы писали откровение полуголая модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: "Это было лучшее решение в моей карьере".

14 Июл 2019 в 4:04 PDT INSTAGRAM (@vitalyzdtv)

Девушка Виталия польско-американская модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0). После выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов. Сам Здоровецкий совершил прорыв в финале чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной (1:0) в Рио-де-Жанейро.

На финале Кубка Америки-2019 между Бразилией и Перу (3:1) в Рио-де-Жанейро Здоровецкий с Волански пытались появиться на поле, но их арестовали. То же самое произошло с пранкером во время финала чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией (4:2) в Москве.

Горячие фото Кинси Волански:



























Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вот это семейка: будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"