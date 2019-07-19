Врезался в барьер: один из самых быстрых гонщиков сошел с "Тур де Франс"

Победитель десятого этапа велогонки Ваут Ван Арт попал в больницу

Ваут Ван Арт во время "разделки". Фото: AFP

Дебютант "Тур де Франс", бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт, выигравший 10-й этап многодневки, досрочно завершил гонку из-за травмы ноги. Незадолго до финиша 13-го этапа "Тур де Франс" – индивидуальной гонки на 27,2 км на время с раздельным стартом, которая проходит в По, Ван Арт попал в аварию, врезавшись в придорожный барьер. До схода Ван Арт был одним из самых быстрых гонщиков 13-го этапа "Тур де Франс".

Медицинская бригада своевременно оказала помощь бельгийцу на обочине дороги, после чего он был отправлен в больницу на машине скорой помощи.

Представители команды Jumbo-Visma сообщили, что Ван Арт находится в сознании, но не сможет продолжить участие в "Тур де Франс" из-за травмы правой ноги.

13-й этап велогонки выиграл француз Жулиан Алафилипп, который упрочил лидерство в генеральной классификации.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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