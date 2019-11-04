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Юная украинка претендует на звание "Восходящей звезды" мировой легкой атлетики

4 ноября, 20:14

Украинская легкоатлетика выиграла серебро ЧМ с юниорским рекордом

Ярослава Магучих взяла "серебро" в прыжках в высоту

Ярослава Магучих взяла "серебро" в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в пятерку финалисток на звание "Восходящих звезд" в мире по итогам 2019 года. Имя победительницы будет названо во время торжественной церемонии награждения IAAF World Athletics Awards 23 ноября в Монако.

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В 2019-м Ярослава Магучих выиграла серебряную медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира, побив мировой юниорский рекорд (2,04 м), а также стала чемпионкой Европы среди юниорок.

По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Европейской легкой атлетики и выиграла награду Петра Нуровски как лучшая юная спортсменка по версии Международного Олимпийского комитета (МОК).

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Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Среди соперниц Магучих за звание лучшей в мире:

  • рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с) Бриттани Андерсон из Ямайки;
  • лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97 мин), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира Лемлем Хайлу из Эфиопии;
  • обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29 ч), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04 мин) Гленда Морейон из Эквадора;
  • рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров (10,75 с) и 200 метров (22,17 с), чемпионка NCAA в беге на 100 метров Ша'Карри Ричардсон из США.

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легкая атлетика Прыжки в высоту IAAF Ярослава Магучих

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

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