Загадка на "Тур де Франс": велогонщика искали более часа, а он доехал до финиша на автомобиле

Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию

Фото: AFP

Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки "Тур де Франс". 29-летний гонщик команды "Bahrain-Merida" Роан Деннис, являющийся чемпионом мира, считался одним из фаворитов этапа, однако за 80 км до финиша сошёл с дистанции по неизвестным причинам.

Австралиец пропал из поля зрения представителей "Bahrain-Merida", и команда более часа не могла найти спортсмена или как-то связаться с ним. Затем она обнаружила велосипед Роана на автобусной остановке неподалеку от финиша этапа. Как оказалось, австралиец проехал оставшуюся часть на автомобиле.

Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию, отметив лишь, что физическое состояние велогонщика было отличным и не могло стать причиной отказа от продолжения борьбы. Во французских медиа появлялась информация, что перед сходом Роан активно спорил с представителями "Bahrain-Merida", сопровождавшими его на автомобиле команды.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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