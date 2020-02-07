Загадочная смерть красавицы после осуществления мечты: умерла звезда мирового серфинга

Француженке Поэти Норак, недавно переехавшей на ПМЖ в Австралию, было всего 24 года

Поэти Норак / Фото: Instagram

Еще одна шокирующая утрата для мирового спорта. Знаменитая французская серфингистка Поэти Норак скончалась в Австралии. Обстоятельства гибели 24-летней девушки пока не раскрываются.

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Федерация серфинга Франции так отреагировала на случившееся: "Наше сообщество потеряло члена семьи, прекрасного человека с заразительной улыбкой, настоящую артистку на доске. Ее энтузиазм заражал всех вокруг. Церемония прощания с Норак состоится вскоре. Дату и место мы сообщим дополнительно".

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Отметим, что всего лишь несколько месяцев назад Поэти приняла решение переехать из Франции в Австралию для развития своей карьеры. Она признавалась, что сделав это, осуществила свою мечту. На фотографиях, которые девушка выкладывала у себя в Instagram, она казалась абсолютно счастливой.

Добавим, что Поэти Норак считалась восходящей звездой мирового серфинга. В 2016 году она заняла третье место на чемпионате Франции, в 2018-м – стала второй. Также Норак 10 раз побеждала в Кубке этой страны.

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