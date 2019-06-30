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Заключительный день Европейских игр-2019: где ждать медалей от украинцев

30 июня, 09:08

Украинцы будут бороться за медали в пяти видах спорта

Беленюк поспорит за "золото" в греко-римской борьбе
Беленюк поспорит за "золото" в греко-римской борьбе. Фото: AFP

В воскресенье, 30 июня, будут разыграны последние медали Европейских игр в Минске. В заключительный день соревнований Украина, по состоянию на субботу занимавшая четвертое место в общекомандном зачете, рассчитывает на весьма приличное количество наград.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

КАРАТЕ. В 09.00 начали борьбу в кумите Екатерина Кривая (до 50 кг), Анжелика Терлюга (до 55 кг), Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг). Полуфиналы – 15.00. Финальный блок – 16.37.

ВЕЛОТРЕК. В 09.00 стартует первый раунд в мужском кейрине с участием нашего Дмитрия Стовбецкого. Финал – 15.23. В 09.25 Роман Гладыш скретчем начнет борьбу в омниуме (11.15 – темпо-гонка, 13.48 – гонка с выбыванием, 16.24 – гонка по очкам). В 09.40 начнется квалификация в индивидуальной гонке преследования, в которой Украину будет представлять Анна Соловей (медальные заезды – 13.10). В 10.25 продолжение борьбы в женском спринте, в 1/4 финала примет участие Елена Старикова (полуфинал – 13.00, финал – 14.08). 11.35 Любовь Басова и Елена Старикова выступят в квалификационном заезде гиту на 500 м (финал – 16.04). 14.28 Оксана Клячина и Анна Нагорная представят Украину в Мэдисоне.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В 13.00 начнутся финалы на отдельных снарядах с участием украинцев Олега Верняева (конь, брусья), Петра Пахнюка (вольные упражнение), Игоря Радивилова (кольца, опорный прыжок), Дианы Варинской (бревно) и Анастасии Бачинской (вольные упражнения).

БОКС. 13.30 финал в весе до 56 кг – Николай Буценко против Курта Уолкера (Ирландия), в 14.20 – Александр Хижняк (до 75 кг) против Сальваторе Кавалларо (Италия).

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В 13.20 утешительную схватку проведет Николай Кучмий (до 130 кг). В 13.40 Жан Беленюк (до 87 кг) встретится в финале с Исламом Аббасовым из Азербайджана.

В то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег Европейские игры

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Источник:

НОК Украины

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