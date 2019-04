"Зая, у тебя другая!": украинская чемпионка Европы по борьбе зажигает с феном в раздевалке

Оксана Ливач, ставшая лучшей борчихой Старого Света, обладатет не только спортивными талантами

Оксана Ливач. Фото: Instagram

Самый успешный в истории Украины чемпионат Европы по борьбе в Бухаресте, откуда наша сборная привезла сразу пять золотых медалей, заставил говорить не только о спортивных талантах украинских чемпионов. Напомним, четыре из пяти наград высшей пробы завоевали девушки – Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Алла Черкасова (68 кг) и Алина Бережной (72 кг). Мужское "золото" в эту копилку добавил Жан Беленюк (87 кг).

Как сообщали "Сегодня", Жан Беленюк свой триумф в Бухаресте отпраздновал таким же знаменитым образом, как и боксер Александр Усик на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда Усик прямо в ринге станцевал зажигательный гопак, а в этот раз, размахивая украинским флагом, исполнением гопаком на борцовском ковре порадовал Беленюк. Выглядело очень мощно!

Однако, как оказалось, наши девушки в артистизме ничуть не уступают Жану Беленюку. Подтверждения этому "Сегодня" нашли в Instagram золотой призерки Бухареста – Оксаны Ливач. 21-летняя борчиха зажигает с феном в раздевалке, исполняя хит "Зая, у тебя другая!". "Ксюшечка, такой талант пропадает", – пишут в комментариях под экстравагантным выступлением Ливач ее подписчики.

Кроме того, Оксана Ливач порадовала публику борцовским танцем с подругой по сборной Кристиной Березой, который они исполнили под хит Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Просматривая это видео, невозможно не засмеяться.

Оксана Ливач – сверху Фото: Getty Images

Оксана Ливач – вне спорта

Напомним, ранее Жан Беленюк рассказывал "Сегодня" о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули". При этом борец даже не рассматривал вариант, что мог остаться без медалей на чемпионате Европы.

Кроме того, сообщалось, что знаменитый украинский борец-рэпер может перейти в ММА: в следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств.

