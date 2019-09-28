В Альпах швейцарский скалолаз совершил рекордное восхождение

Скалолаз без страховки одолел отвесную скалу за рекордное время

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Известный швейцарский альпинист Дани Арнольд снова обошел своих коллег и улучшил собственные достижения.

На этот раз экстремал без страховки взобрался на гору Чима Гранде в итальянских Альпах – 35-летний мужчина покорил скалу всего за 46 с половиной минут. При этом обычно на прохождение этого маршрута опытные скалолазы тратят от шести часов.

Сейчас в копилке Арнольда – самое скоростное восхождение на шесть северных горных вершин.

"Старый рекорд был тоже неплох – час и пять минут. Честно говоря, никогда не думал, что смогу быстрее. Подниматься без веревки, самому и так быстро… Это серьезное испытание и стоит правильно оценивать свои силы", – объяснил альпинист.

Напомним, ранее при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины. Отмечается, что украинский альпинист 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров.

Кроме этого, мы сообщали, что ранее в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось.

Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.

Правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы , в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

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