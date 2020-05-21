Знаменитая фигуристка из-за пандемии отложила свадьбу с кинорежиссером

Российская фигуристка Наталья Забияко посетовала, что пандемия коронавируса заставила ее отложить свою свадьбу. Изначально провести торжественную церемонию планировали на острове Бора-Бора в южной части Тихого океана, к северо-западу от Таити. Девушка, родившаяся в Эстонии и ранее выступавшая за эту страну, обручена с молодым кинорежиссером из РФ Данилом Гринькиным.

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"На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Ее, конечно, пришлось перенести на неопределенный срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда все закончится", – говорит Наталья Забияко

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25-летняя Забияко – обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях (в паре с Александром Энбертом), а также бронзовый призер чемпионата мира-2019.

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Как мы писали ранее, из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта. Решение о новых сроках турнира пока не принято.

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