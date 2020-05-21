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Знаменитая фигуристка из-за пандемии отложила свадьбу с кинорежиссером

21 мая, 13:39

Олег Люлька

Летом серебряная призерка Олимпиады Наталья Забияко должна была стать женой Данила Гринькина

Российская фигуристка Наталья Забияко посетовала, что пандемия коронавируса заставила ее отложить свою свадьбу. Изначально провести торжественную церемонию планировали на острове Бора-Бора в южной части Тихого океана, к северо-западу от Таити. Девушка, родившаяся в Эстонии и ранее выступавшая за эту страну, обручена с молодым кинорежиссером из РФ Данилом Гринькиным.

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"На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Ее, конечно, пришлось перенести на неопределенный срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда все закончится", – говорит Наталья Забияко

Наталья Забияко

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Наталья Забияко / Фото: Getty Images

25-летняя Забияко – обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях (в паре с Александром Энбертом), а также бронзовый призер чемпионата мира-2019.

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Как мы писали ранее, из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта. Решение о новых сроках турнира пока не принято.

Смотрите, как Дженнифер Лопес отменила свадьбу года

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свадьба фигуристы фигурное катание Наталья Забияко

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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