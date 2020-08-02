Знаменитая украинская гимнастка показала шикарную грудь, загорая в Одессе

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, выигрывавшая "бронзу" Олимписких игр-2016 в Рио и "золото" чемпионата мира-2013 в Киеве, снова заставила своих поклонников ахнуть. Очаровательная спортсменка поделилась весьма откровенным фото, сделанным на берегу Черного моря, на котором приоткрыла свою шикарную грудь. Может быть, Анна прислушалась к критике своих фолловеров, ранее "пожаловавшихся", что с такой фигурой, как у Ризатдиновой, грех загорать в сплошном купальнике.

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"Не поверите, но я первый раз загораю в Одессе, – призналась у себя в Instagram Анна Ризатдинова. – Раньше, максимум, была здесь на соревнованиях и мастер-классах. Пришло время для кайфа"

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При этом на вопрос подписчиков, чистое ли море, Анна Ризатдинова отшутилась: "Да, чистое) С медузами".

А позже 27-летняя гимнастка выложила в соцсетях еще одно фото в купальнике у моря, вызвав волну восторженных отзывов. "Самое прекрасное создание, которое я только видел", – написал один из фолловеров Ризатдиновой.

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Ранее мы рассказывали, что Анна Ризатдинова начала боксировать. Известная гимнастка решила разбавить свой досуг неожиданным занятием.

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Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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