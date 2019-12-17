Звезда российского спорта грозит уйти под флаг другой страны из-за отлучения РФ от Олимпиады

Ильнур Закарин / Фото: Getty Images

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Известный российский велогонщик Ильнур Закарин не исключает смены гражданства после того, как за махинации с допингом Россию отлучили от Олимпиад и ЧМ на 4 года. Ранее мы писали, что россиян хотят полностью убрать из мирового спорта – даже с нейтральным статусом.

"Я бы хотел участвовать в Олимпиаде под любым флагом, – заявил в комментарии Cycling News 30-летний российский велогонщик Ильнур Закарин. – Если Россию не допустят ,и я смогу вступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня. Гражданство Кипра? У меня действительно была такая идея. Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет еще подумать"

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"В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Нельзя смешивать политические игры и Олимпиаду, – говорит Ильнур Закарин, одержавший три победы на этапах Гранд-туров, а также занявший третье место в генеральной классификации "Вуэльты"-2017. – Я стал жертвой этого. Сначала всех, кто был уличен в допинге, не допустили на Олимпийские игры. Решение о моем допуске было принято за два дня до старта. У меня не было времени на подготовку и вылет в Рио-де-Жанейро. Так что выступить было нереально. Очень обидно"

Ранее сообщалось, что суперзвезда российского спорта – против РФ. Легендарный биатлонист Александр Тихонов поддерживает санкции против России. "Я полностью на стороне ВАДА", – утверждает Тихонов.

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