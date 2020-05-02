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Звезды украинского спорта вернулись из Португалии: Ляховой, застрявшей в Кении, спецрейс не дают

2 мая, 22:59

Олег Люлька

Следующая группа спортсменов прибудет 4 мая из Азии, тогда как чемпионка Евроигр Ляховая в Африке ждет открытия сообщения

В субботу, 2 мая, украинские легкоатлеты, среди которых вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, спецрейсом прилетели в Киев из Португалии, где у них проходили сборы. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Еще одна группа легкоатлетов должна прибыть в столицу Украины в понедельник из Казахстана. Ранее бегунья Ольга Ляховая, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией.

"Мы упорно работали над вопросом возвращения наших спортсменов, регулярно были на связи с посольствами и Министерством иностранных дел Украины. Несколько раз было так, что рейсы назначали на какую-то дату, но затем переносили. На этой неделе стало известно, что они будут 2 и 4 мая, и мы сразу приобрели билеты, – рассказал накануне главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник. – Эти рейсы не только для наших групп, а для всех граждан Украины из Португалии и среднеазиатского региона"

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При этом тренер отмечает, что атлеты, которые сейчас находятся в Кыргызстане, лететь будут не оттуда, а из казахстанского города Тараз.

"Планируется, что вместе будут возвращаться украинцы, которые сейчас пребывают в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, а эта точка ближайшая ко всем четырем стран, – говорит Вячеслав Тыртышник. – Легкий атлетике срезали около 70 процентов финансирования, но сбор, который проходит сейчас, был рассчитан до 31 мая. Поэтому несмотря на сложные времена, если бы не было этих спецрейсов, наши атлеты, тренеры и медицинский персонал оставались бы до конца срока пребывания на государственном обеспечении. Но так как до конца не было известно, закончится карантин 11 мая или будет продлен, мы вместе с МИД и посольствами прилагали как можно больше усилий для возвращения команды домой"

"Еще есть спортсмены в Кении, – добавил главный тренер сборной Украины по легкой атлетике. – В этой стране не так много украинцев, поэтому спецрейса не будет. Но и мы, и Ольга Ляховая постоянно отслеживаем рейсы и остаемся на связи. Будто бы они есть на 20-25 мая, поэтому если будет открыто сообщение, она тоже вернется как можно быстрее"

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Ранее мы рассказывали,чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран.Всем, кто хотел вернуться домой, предлагали платить по тройному тарифу.

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легкая атлетика Португалия перелеты спортсмены коронавирус Ярослава Магучих

Источник: ФЛАУ

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