Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

27 апреля из США наконец-то были эвакуированы украинцы – более 200 наших сограждан, застрявших в Майами, смогли вернуться на Родину. Таким образом, на сегодняшний день в Украину удалось вернуть уже около 1200 человек, которые находились в США (предыдущие три рейса эвакуировали наших из Нью-Йорка и Вашингтона). Между тем, как заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, украинцы ждут возвращения на Рдину еще в 26 городахпо всему миру, от Эр-Риада до Неаполя. Как живется нашим гражданам в ожидании эвакуации, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Хельсинки

Коронавирус закрыл дорогу домой нескольким десяткам украинцев, сообщила 28 апреля финская государственная телерадиокомпания Yle.

По информации журналистов, злую шутку с гражданами Украины сыграл безвизовый режим – несколько десятков человек скоро могут оказаться в Финляндии на нелегальном положении из-за того, что не имеют возможности в срок покинуть страну. Это и сезонные рабочие, контракт которых заканчивается, и туристы, и те граждане, кто приехал к родственникам в гости. При этом денег на продление пребывания в стране у многих из них попросту нет.

Реклама

Финские власти предлагают украинцам покинут страну авиарейсом в Беларусь – редкие полеты еще осуществляются, но такой вариант мало кому подходит. Ведь нужно еще добраться до украинской границы, пересечь ее, а потом найти возможность попасть в родной город. Не пешком же идти?

Продлить разрешение на пребывание в стране можно, подав заявку в Миграционную службу. Проблема в том, что это очень дорогая процедура – 520 евро за взрослого и 270 евро за ребенка. Если иностранец в срок не оформит разрешение, то нарушителем поневоле уже будет заниматься полиция. Ко всему прочему, нелегалу может грозить временный запрет на въезд в ЕС.

Дубай

Более 350 украинцев до сих пор не могут вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов. Утром 25 апреля снова был отменен рейс, которым 160 наших граждан должны были эвакуировать на Родину, сообщило местное издание Aviamost.

При этом сообщение об отмене рейса авиакомпании FlyDubai пассажиры получили всего за несколько часов до вылета, который был запланирован на 9:25. Также информацию об отмене рейса опубликовало в Facebook посольство Украины в ОАЭ.

Реклама

В авиакомпании сообщили, что деньги за приобретенные билеты компания не вернет, может только предоставить ваучеры на будущие перелеты. При этом всем, кто хочет вернуться домой, приходится платить по тройному тарифу.

Сейчас оставшиеся в Дубае украинцы в полном отчаянии – ведь многие остались без средств к существованию. Среди них не только туристы, но и немало тех, кто ранее работали в ОАЭ, однако в связи с пандемией коронавируса остались без работы. Люди стали записывать видеообращения с призывом о помощи и рассказывать о сложившейся ситуации.

Самая страшная история произошла с Рустамом Гаджиевым – он поделился горем на своей страничке в Facebook. Еще 21 апреля у украинского гражданина, который вот уже два года проживает в Эмиратах, умерла маленькая дочь, и все это время он так и не смог вылететь в Украину на похороны.

Бали

Реклама

По состоянию на 29 апреля наши сограждане остались единственными иностранцами на Бали, которых до сих пор не эвакуировали на Родину, пишут отечественные СМИ. По словам застрявших на острове украинцев, у них нет денег на билеты, а посольство ничем не может помочь.

Кроме того, двое супругов из Украины умерли, не дождавшись эвакуации. Тела мужчины и женщины обнаружили 28 апреля в номере их отеля, расположенного в районе Кедонганан Бадунг. Причина смерти пока не установлена, однако в полиции округа Денпасар, в котором расположена гостиница, отметили отсутствие следов насильственной смерти.

Напомним, что часть украинцев эвакуировали с Бали еще 29 марта, что сопровождалось скандалом.

"Во-первых, все люди возвращались за свой счет. Возвращаясь с Бали, мы сначала долетели в Доху (столица Катара. – Авт.). В Дохе при взлете следующего самолета, отправляющегося в Борисполь, нам сказали подписать соглашение на обсервацию. Когда начали читать документ, то оказалось, что в большинстве отелей обсервация платная, за исключением одного. Еда также платная в любом из отелей. У многих людей уже нет денег даже на питание. На вопросы о том, как будет проходить обсервация – на это в Дохе никто не отвечал. В итоге мы все-таки полетели. В 2 часа ночи, в ночь с воскресенья на понедельник, мы прилетели. Нас под конвоем привезли в отель в центре Киева. В номерах очень холодно, ходим в кроссовках, нас закрыли здесь, не сделали даже тесты. Ответили просто: тестов нет. Сказали, что питаться нужно за свой счет или пусть еду привозят родственники. Нам дали лишь по небольшой бутылке воды и все. Я считаю, что идеальным вариантом было бы отправить нас на самоизоляцию домой", – рассказал сайту "Сегодня" пассажир рейса с Бали Виталий Нужненко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама