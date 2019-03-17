Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов

Сегодня, 10:26

Украинка выиграла пятый одиночный турнир в карьере

Дарья Лопатецкая. Фото: Arata Yamaoka
Дарья Лопатецкая. Фото: Arata Yamaoka.
15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e04/6ed/5c8e046edbb2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e04/6ed/5c8e046edbb2d.jpg Теннис Украинка выиграла пятый одиночный турнир в карьере

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 000 долларов в Ниси-Таме, Япония. В финале 15-летняя украинка обыграла 21-летнюю Габриэллу Тэйлор из Великобритании – 7:6(4), 2:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту.

Это – пятый одиночный титул ITF в профессиональной карьере Лопатецкой и третий – в нынешнем сезоне. В прошлом году украинка выиграла два турнира с призовым фондом 15 000 долларов, в этом ей покорилось три 25-тысячника. В январе этого года Дарья Лопатецкая выиграла второй турнир подряд. Украинская теннисистка победила на соревнованиях в Гонконге.

Напомним, вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллс. Украинка уступила 18-летней представительнице Канады румынского происхождения Бьянке Андрееску. После матча стало известно,что Свитолина играла с травмой колена.

Как сообщалось ранее, Свитолина рассказала, что мечтает о такой машине, как у Роналду. Первая ракетка Украины ездит на Porsche Cayenne, но хотела бы обзавестись Lamborghini.

Также сообщалось, что у знаменитой теннисистки Мартины Хингис в 38 лет родилась дочь. Швейцарка замужем за врачом, а в свое время, по слухам, встречалась с украинским бизнесменом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннис, Дарья Лопатецкая

Вы сейчас просматриваете новость " 15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Лопатецкая выиграла второй турнир подряд

13 января, 09:21

Украинская теннисистка победила на соревнованиях в Гонконге

11 побед подряд и второй финал за неделю: 15-летняя украинка творит сенсацию в Гонконге

12 января, 17:29

Юная Дарья Лопатецкая войдет в число 400 лучших теннисисток мира

15-летняя украинская теннисистка выиграла 10 матчей подряд

9 января, 10:57

Дарья Лопатецкая пробилась во второй круг турнира в Гонконге

Три украинки возглавляют рейтинг WTA в своих возрастных группах

10 января, 11:05

Теннисистки из Украины с раннего возраста заявляют о себе всему миру

Рафаэль Надаль отказался играть с Роджером Федерером в полуфинале "Мастерса"

Вчера, 21:24

Испанский теннисист травмировал колено и вынужден был сняться с турнира в Индиан-Уэллсе

Поражение Свитолиной в Индиан-Уэллсе: названа причина

Вчера, 12:21

Первая ракетка Украины играла с травмой колена, из-за которой может пропустить следующий турнир

Умерла Юлия Началова

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий
Загрузка...

Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"

Вчера, 11:35

Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

15 марта, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

"Какая боль! Какая боль!": обзор матча "Динамо" – "Челси"

15 марта, 09:11

Так больно в родных стенах в еврокубках не били еще ни один украинский клуб

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Документалка про менструацию получила Оскар

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы