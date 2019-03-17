15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов

Украинка выиграла пятый одиночный турнир в карьере

Дарья Лопатецкая. Фото: Arata Yamaoka.

15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e04/6ed/5c8e046edbb2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e04/6ed/5c8e046edbb2d.jpg 2019-03-17T10:26:07+02:00 Теннис Украинка выиграла пятый одиночный турнир в карьере

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 000 долларов в Ниси-Таме, Япония. В финале 15-летняя украинка обыграла 21-летнюю Габриэллу Тэйлор из Великобритании – 7:6(4), 2:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту.

Это – пятый одиночный титул ITF в профессиональной карьере Лопатецкой и третий – в нынешнем сезоне. В прошлом году украинка выиграла два турнира с призовым фондом 15 000 долларов, в этом ей покорилось три 25-тысячника. В январе этого года Дарья Лопатецкая выиграла второй турнир подряд. Украинская теннисистка победила на соревнованиях в Гонконге.

Напомним, вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллс. Украинка уступила 18-летней представительнице Канады румынского происхождения Бьянке Андрееску. После матча стало известно,что Свитолина играла с травмой колена.

Как сообщалось ранее, Свитолина рассказала, что мечтает о такой машине, как у Роналду. Первая ракетка Украины ездит на Porsche Cayenne, но хотела бы обзавестись Lamborghini.

Также сообщалось, что у знаменитой теннисистки Мартины Хингис в 38 лет родилась дочь. Швейцарка замужем за врачом, а в свое время, по слухам, встречалась с украинским бизнесменом.

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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.