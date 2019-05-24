19-летняя украинка не смогла пробиться в основную сетку Ролан Гаррос

Завацкая впервые в карьере дошла до финального раунда квалификации турнира "Большого Шлема"

Катарина Завацкая. Фото: Getty Images

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла пробиться в основную сетку Ролан Гаррос. Украинка впервые в карьере вышла в финал квалификации, но преодолеть этот барьер ей оказалось не по зубам. В решающем матче Завацкая проиграла Джулия Гатто-Монтиконе из Италии. Матч продлился 2 часа 58 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу итальянки.

Напомним, что сегодня 19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев. Украинская теннисистка поборется за титул в Страсбурге с хозяйкой турнира.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.

Теннисистка Катарина Завацкая

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