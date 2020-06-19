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А говорят, что в теннис при карантине не играют: украинская красавица выиграла турнир во Франции

19 июня, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Катарина Завацкая показала хорошую форму в Провансе, победив в пяти матчах из шести

Профессиональные теннисные турниры АТР и WTA до конца июля проводиться не будут. На днях опубликовали календарь выхода тенниса из карантина. Но спортсмены устали сидеть по домам и уже начали появляться на небольших местных соревнованиях. Одно из них прошло на юге Франции и завершилось триумфом украинской теннисистки.

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20-летняя Катарина Завацкая сыграла в городке Экс-ан-Прованс. А перед этим на прошлой неделе Свитолина и Завацкая похвастались стройными ножками на пляже Монако. Формат турнира отличался от обычного: здесь сначала играли на групповом этапе. Катарина выиграла четыре матча из пяти и пробилась в финал. А там уроженка Луцка уверенно расправилась с француженкой Клоэ Паке (№174 в мире) в двух партиях – 6:4, 6:3.

В мировом рейтинге Завацкая занимает 105-е место, что является четвертым показателем среди украинок. За карьеру она уже заработала 250 тысяч долларов. Несмотря на довольно высокую конкуренцию в нашей сборной, девушку уже приглашали выступать за национальную команду. В феврале Украина разгромила Болгарию в Кубке Федерации с Завацкой в составе.

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Смотрите подборку фотографий симпатичной Катарины

Теннисистка Катарина Завацкая

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Франция победа теннис турнир Катарина Завацкая

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