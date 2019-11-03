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"А теперь – к Монфису": Свитолина рассказала, что будет делать после выигрыша 60 миллионов в Китае

3 ноября, 20:54

Разобраться с травмой, поддержать парня и махнуть в Эмираты - первая ракетка Украины раскрыла планы на отпуск

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о планах на межсезонье после того, как в финале Итогового чемпионата WTA в Китае в двух сетах уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

"Что буду делать в межсезонье? Первым делом я сделаю MPT колена. Боль в нем переменчива – то появляется, то пропадает. Проблема остается, и я должна с этим разобраться, – рассказала Элина Свитолина. – Потом я полечу в Лондон на Итоговый турнир у мужчин. Гаэль Монфис (парень Элины, – Ред.) – запасной соревнований, он должен там присутствовать. Месяц перед началом нового сезона проведу в Дубае. Знаете, больше всего я расстроилась, что в этом году не смогла выиграть титул. В Шэньчжэне была моя последняя возможность стать чемпионкой, но я не смогла победить. Но в то же время я позитивно смотрю на прошедший Итоговый турнир. Все-таки это хорошее окончание сезона", – сказала Элина Свитолина

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Как мы писали ранее, даже проиграв в финале, Свитолина заработала рекордные призовые в карьере. Успешная игра в Поднебесной пополнила счет лучшей украинской теннисистки на 60 миллионов гривен. А если бы Элина выиграла у Барти, эта сумма увеличилась бы еще на 2,325 миллиона долларов.

Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый чемпионат-2018

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Гаэль Монфис

Источник: Украинский теннисный портал

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