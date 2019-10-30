Такие не берутся: умопомрачительные удары, которыми Свитолина в Китае сокрушила чемпионку Уимблдона

Видео самых эффектных приемов, благодаря которым украинка вышла в полуфинал супертурнира в Китае

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая украинская теннисистка всех времен Элина Свитолина продолжает потрясать спортивный мир. После череды травм, преследовавших ее в нынешнем сезоне, 25-летняя уроженка Одессы выдает потрясающую концовку года. Как мы писали, в среду Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп, досрочно выйдя в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Китае с призовым фондом в 14 миллионов долларов.

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При этом в победном матче с чемпионкой Уимблдона-2019 румынкой Симоной Халеп (7:5, 6:3) Элина Свитолина поразила публику просто потрясающими ударами.

Смотрите, как Свитолина эффектно переиграла Халеп у сетки

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А этот резаный удар Свитолиной – уже из арсенала настольного тенниса: его можно смотреть бесконечно

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Напомним, именно Элина Свитолина является действующей чемпионкой неофициального ЧМ по теннису с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, украинка победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый турнир-2018

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради карьеры. Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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