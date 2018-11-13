Андерсон уничтожил Нисикори на Итоговом турнире ATP
Японец повторил свое самое крупное поражение в карьере
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон одержал разгромную победу во втором туре Итогового турнира ATP в Лондоне с призовым фондом 8 500 000 долларов над японцем Кэй Нисикори – 6:0, 6:1.
Это седьмой случай в истории розыгрыша Итогового турнира, когда проигрывавший взял меньше двух геймов. И только однажды было зафиксировано два ноля, когда в 2005 году Роджер Федерер уничтожил Гастона Гаудио.
А Нисикори повторил свое самое крупное поражение в карьере. В 2008 году он с таким же счетом уступил Робину Содерлингу на турнире в Стокгольме.
В группе Ллейтона Хьюитта также выступают Роджер Федерер и Доминик Тим. Они стартовали на турнире с поражений, а сегодня играют между собой. Ранее мы давали расклады: за кого болеть на Итоговом турнире АТР.
Напомним, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.
Мы также писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.
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