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Барьер для Козловой: украинка не прошла во второй круг US Open

28 августа, 09:38

В стартовом матче наша теннисистка уступила американке Тэйлор Таунсенд

Козлова не понимает, как могла проиграть

Козлова не понимает, как могла проиграть / Фото: AFP

На Открытом чемпионате США по теннису у нас потеря. В первом круге турнира украинка Катерина Козлова уступила американке Тэйлор Таунсенд – 6:3, 3:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты. За это время Козлова выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме. Таунсенд сделала 12 эйсов, 2 раза ошиблась на подаче, а также реализовала 3 брейк-пойнта.

Ранее с US Open снялась Леся Цуренко. Наша теннисистка не смогла выйти на матч первого круга из-за травмы руки.

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Напомним, что две наши теннисистки прошли первый круг US Open.

Даяна Ястремская в непростом матче обыграла румынку Монику Никулеску, которая раньше входила в топ-30 мирового рейтинга – 6:4, 1:6, 6:2. Ястремская впервые в карьере играла сеяной на "шлеме" – 32-й – и теперь дебютирует во втором круге US Open против шведки Петерсон.

А Элина Свитолина легко разобралась с американкой Уитни Осуигве - 6:1, 7:5. За выход в следующий раунд турнира Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open американкой Венус Уильямс.

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Источник: Сегодня|Спорт

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