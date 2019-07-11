Будет ли обновлен рекорд: прогноз букмекеров на суперматч Федерер – Надаль на Уимблдоне

Швейцарец первым достиг отметки в 100 побед на турнире "Большого Шлема"

Роджер Федерер. Фото: AFP

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым игроком в истории тенниса, кому удалось одержать 100 побед на отдельно взятом турнире "Большого Шлема". Напомним, экс-первая ракетка мира вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв в четырех сетах японца Кея Нишикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Читайте также Ибрагимович покорил Америку: звездный швед стал лучшим футболистом года в MLS

На втором месте Джимми Коннорс с 98 победами на Открытом чемпионате США. На третьем – Федерер с 97 выигрышами на Australian Open. В полуфинале Уимблдона Роджер встретится с Рафаэлем Надалем.

Завтра Федерер может улучшить свой рекорд. Правда, букмекеры считают фаворитом полуфинального матча Надаля. Коэффициент на победу испанца – 1.65, на победу швейцарца – 2.20.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема". В матче 1/4 финала украинка обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Будет ли обновлен рекорд: прогноз букмекеров на суперматч Федерер – Надаль на Уимблдоне". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"