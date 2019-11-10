Буря на трибуне и лежачие обнимашки: сборная Франции в третий раз выиграла Кубок Федерации

Австралию не спасла ни первая ракетка мира Эшли Барти, ни опытная Саманта Стосур

Женская сборная Франции по теннису/Фото Fed Cup ES

Сборная Франции в третий раз стала победителем Кубка Федерации. В финале "ле бле" в непростом противостоянии взяли верх над Австралией на ее же корте в Перте 3:2. Причем за команду Зеленого континента выступала первая ракетка мира Эшли Барти. Ранее мы писали, что в Лондоне презентовали Итоговый турнир ATP.

Смотрите, как в Австралии фанаты поддерживали француженок:

На стадии одиночных дуэлей две победы Франции принесла 40-я ракетка мира Кристина Младенович, которая легко расправилась с Айлой Томлянович – 1:6, 1:6, а затем показала, как нужно побеждать Эшли Барти – 2:6, 6:4, 7:6. Ведь на накануне австралийская прима просто не деклассировала Каролин Гарсия 6:0, 6:0.

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В четвертой схватке Томлянович все-таки совладала с Полин Парментье 6:4, 7:5, и все решала парная встреча, где в тандеме с Барти Австралия выставила опытную Саманту Стосур. Однако и ее мастерства не хватило, чтобы сломить сопротивление Гарсияи и Младенович – 4:6, 3:6. Чемпионки обнимались просто лежа на корте. Ранее в Кубке Федерации Франция побеждала в 1996-м и 2003 годах.

Смотрите видео последнего розыгрыша финала и бурного празднования сборной Франции

А украинская прима Элина Свитолина впервые отправится в Мексику за новым вызовом.

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