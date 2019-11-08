Свитолина впервые отправится в Мексику за новым вызовом

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила свое участие на турнире Abierto GNP Seguros, который состоится в Мексике.

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Отметим, что за свою карьеру Свитолина еще ни разу не выступала на турнире в Мексике.

Последние два сезона победительницей турнира в Монтеррее становилась испанка Гарбине Мугуруса. В топ-5 посева в 2019 году также вошли Анжелик Кербер, Гарбине Мугуруса, Анастасия Павлюченкова, Элисон Риск и Виктория Азаренко.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA сопернице из Австралии Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, даже проиграв в финале, Свитолина заработала рекордные призовые в карьере. Успешная игра в Поднебесной пополнила счет лучшей украинской теннисистки на 60 миллионов гривен. А если бы Элина выиграла у Барти, эта сумма увеличилась бы еще на 2,325 миллиона долларов.

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