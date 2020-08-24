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Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт

24 августа, 16:34

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь Джокович не собирается менять имидж до US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович, который в июне вместе с женой перенес коронавирус, показал, как в "пузыре" в Нью-Йорке его подстриг физиотерапевт, используя бутылку с водой. Теперь сербский теннисист не планирует менять прическу до US Open, который стартует в США 31 августа.

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"Наш физиотерапевт вызвался подстричь меня, находясь в "пузыре". Он подготовил меня к "Мастерсу" и US Open. На мой взгляд, он отлично справился! Вперед!!!" — подписал видео в своем Instagram Джокович.

INSTAGRAM

Напомним, что согласно медицинскому протоколу, участники турнира в Цинцинатти и Открытого чемпионата США и ограниченное количество лиц, которые их сопровождают, проживают преимущественно в одном отеле, расположенном в часе езды от Национального теннисного центра. Они могут пользоваться только официальным транспортом и не имеют права выходить за границы четко очерченных зон безопасности.

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Лишь несколько человек воспользовались правом снять частные дома при условии постоянного тестирования на коронавирус. Ранее известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open.

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