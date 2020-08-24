Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт

Теперь Джокович не собирается менять имидж до US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович, который в июне вместе с женой перенес коронавирус, показал, как в "пузыре" в Нью-Йорке его подстриг физиотерапевт, используя бутылку с водой. Теперь сербский теннисист не планирует менять прическу до US Open, который стартует в США 31 августа.

Реклама

Читайте также: Лучший теннисист мира принял "непростое решение" – он едет на US Open

"Наш физиотерапевт вызвался подстричь меня, находясь в "пузыре". Он подготовил меня к "Мастерсу" и US Open. На мой взгляд, он отлично справился! Вперед!!!" — подписал видео в своем Instagram Джокович.

INSTAGRAM

Напомним, что согласно медицинскому протоколу, участники турнира в Цинцинатти и Открытого чемпионата США и ограниченное количество лиц, которые их сопровождают, проживают преимущественно в одном отеле, расположенном в часе езды от Национального теннисного центра. Они могут пользоваться только официальным транспортом и не имеют права выходить за границы четко очерченных зон безопасности.

Смотрите, как живут теннисисты в Нью-Йорке

Лишь несколько человек воспользовались правом снять частные дома при условии постоянного тестирования на коронавирус. Ранее известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open.

Реклама

Смотрите, как Новак Джокович тренировался дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама