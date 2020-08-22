Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open

Известный японский теннисист Кеи Нисикори, который готовился к выступлению на Открытом чемпионате США, прошел второе тестирование на коронавирус, и результат его анализов снова оказался положительным. Ранее мы сообщали, что игрокам предлагают отказаться от претензий к US Open в случае заражения коронавирусом и даже смерти.

Реклама

Нисикори принял решение пройти тест на COVID-19 после того, как стал плохо себя чувствовать, а температура поднялась до 38 градусов. И первый же анализ показал положительный результат. Из-за болезни японец снялся с турнира "Мастерс" в Цинциннати и соревнование Western&Southern Open.

Читайте также: Лучший теннисист мира принял "непростое решение" – он едет на US Open

"Маленькое обновление: повторный анализ на коронавирус также показал положительный результат. Сейчас у меня почти нет симптомов, я нахожусь в изоляции. В начале следующей недели я сдам еще один анализ, тогда можно будет сообщить больше новостей. Спасибо всем за поддержку и желаю хороших выходных", — напичсал Нисикори на своем сайте.

Кеи Нисикори / Фото: Reuters

Реклама

Мы также писали, что украинская звезда тенниса получила соперницу на старте турнира в США. Даяна Ястремская начинает в Нью-Йорке поединком против американки.

Смотрите, как Даяна Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама