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Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open

22 августа, 09:54

Елена Павлова Елена Павлова

Японец решился на анализы после высокой температуры

Известный японский теннисист Кеи Нисикори, который готовился к выступлению на Открытом чемпионате США, прошел второе тестирование на коронавирус, и результат его анализов снова оказался положительным. Ранее мы сообщали, что игрокам предлагают отказаться от претензий к US Open в случае заражения коронавирусом и даже смерти.

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Нисикори принял решение пройти тест на COVID-19 после того, как стал плохо себя чувствовать, а температура поднялась до 38 градусов. И первый же анализ показал положительный результат. Из-за болезни японец снялся с турнира "Мастерс" в Цинциннати и соревнование Western&Southern Open.

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"Маленькое обновление: повторный анализ на коронавирус также показал положительный результат. Сейчас у меня почти нет симптомов, я нахожусь в изоляции. В начале следующей недели я сдам еще один анализ, тогда можно будет сообщить больше новостей. Спасибо всем за поддержку и желаю хороших выходных", — напичсал Нисикори на своем сайте.

Кеи Нисикори

Кеи Нисикори / Фото: Reuters

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Мы также писали, что украинская звезда тенниса получила соперницу на старте турнира в США. Даяна Ястремская начинает в Нью-Йорке поединком против американки.

Смотрите, как Даяна Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тест теннисист US Open коронавирус Кеи Нисикори
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