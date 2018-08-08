Цуренко из-за травмы не смогла завершить поединок на турнире в Монреале

Сегодня, 21:56

Испанская теннисистка таки образом обыграла уже двух украинок

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко выбыла из борьбы на турнире WTA Premier 5 Coupe Rogers в Монреале, Канада. В матче второго круга украинка встречалась с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро. В первой партии украинка уступала 2:5, сократила разрыв до минимума, но при счете 4:5 вновь проиграла гейм на своей подаче.

Начало второго сета проходило в равной борьбе. При счете 2:3 Цуренко взяла медицинский таймаут, после которого вышла на подачу, но продолжить поединок не смогла.

Леся стала второй украинкой, которая не смогла доиграть матч против Суарес-Наварро на турнире в Монреале в этом году. В финале квалификации с матча снялась Катерина Бондаренко, проиграв первую партию.

Мы уже писали, что лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" в сезоне. Александр Долгополов не успевает восстановиться от травмы.

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Кстати, украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США. Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе.
теннис, Леся Цуренко, Карла Суарес-Наварро

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Источник:

tennisua.org

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