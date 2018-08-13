Цуренко с победы стартовала на престижном турнире в США и вышла на действующую победительницу

Сегодня, 20:33

Украинка без проблем разобралась с Даниэль Коллинз

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA Premier 5 в Цинциннати, США. В матче первого раунда киевлянка за 1 час 1 минуту обыграла 35-ю ракетку мира Даниэль Коллинз из США – 6:0, 6:2. На счету украинки 4 эйса и 1 двойная ошибка.

Следующей соперницей Цуренко станет действующая чемпионка турнира испанка Гарбинье Мугуруса (7).

Напомним, что во время последней их очной встречи – в четвертом раунде Ролан Гаррос-2018 Цуренко получила травму в самом начале матча и была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Такая же ситуация с украинкой случилась и на предыдущем турнире – Цуренко из-за травмы не смогла завершить поединок в Монреале.

Также мы писали, что Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года. При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.
теннис, Леся Цуренко, Даниэль Коллинз

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