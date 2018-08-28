Даяна Ястремская вылетела с US Open от Муховой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская провела свой первый матч в основе турнира "Большого шлема". Увы, он стал и последним. В первом раунде US Open Ястремская в двух сетах проиграла чешской теннисистке Каролине Муховой – 4:6, 2:6.

Напомним, что покинула US Open вчера и Катерина Бондаренко. В двух сетах Бондаренко проиграла белоруске Вере Лапко.

А вот лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1.

Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария (Германия).

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США.