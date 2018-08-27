Катерина Бондаренко проиграла в стартовом матче US Open

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№86 в мировом рейтинге) завершила свое выступление на последнем в году турнире "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Бондаренко в двух сетах уступила белоруске Вере Лапко (№70) – 3:6, 3:6.

Интересно, что в этом году Бондаренко уже играла с Лапко в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе и потерпела поражение в двух сетах.

В основной сетке Открытого чемпионата США по теннису еще остаются - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская, впервые попавшая в основную сетку "шлема".

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.



