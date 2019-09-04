"Дело в мужчине": в США раскрыли главный секрет триуфма Свитолиной на US Open

На Открытом чемпионате США Элина не отдала пока соперницам ни единого сейта, выиграв всухую все пять поединков

Элина и Гаэль / Фото: Instagram

Находящиеся сейчас в Нью-Йорке звезды мирового тенниса – экс-первая ракетка планеты швед Матс Виландер и австрийка Барбара Шетт – прокомментировали победу украинки Элины Свитолиной над Йоханной Контой в 1/4 US Open. Напомним, одолев во вторник британскую соперницу со счетом 6:4, 6:4, Элина вышла в первый в своей карьере полуфинал Открытого чемпионата США с призовым фондом 57 млн долларов.

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"Свитолина – игрок без слабых мест, нет ни одного удара, который она не могла бы исполнить", – сказала Барбара Шетт об Элине, которая в пяти своих победных матчах на нынешнем US Open не отдала соперницам ни одного сета.

Обзор матча Свитолина – Конта (6;4, 6:4)

"Да, Конта дрогнула под давлением украинки, – добавил Матс Виландер. – Мне очень нравится, как Свитолина играет в обороне – никогда не сдается. А еще она стала намного агрессивнее по сравнению с предыдущими годами. Хорошо она погоняла Конту: справа – влево, слева – вправо".

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Элина и Гаэль на тренировке / Фото: Instagram

Элина и Гаэль / Фото: Instagram

При этом Матс Виландер назвал главный, по его мнению, секрет успехов Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису-2019. "У Элины очень хорошая личная жизнь, это сказывается на ее успехах на корте, – заявил легендарный швед Виландер. – У нее партнер, который всегда поддержит. Когда Свитолина видит Гаэля Монфиса на трибунах, она понимает: "На его глазах я не могу играть плохо".

"Да, Свитолина и Монфис – это настоящая мощь в современном теннисе", – согласилась Барбара Шетт.

Отметим, что бойфренд Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис также успешно выступает на US Open-2019, добравшись уже до 1/4 финала!

Смотрите, как ранее Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона

Как мы писали ранее, Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победы. "Потрясающий турнир! - поведала Элина, пройдя в полуфинал US Open. – То, что я до этого четырежды уже обыгрывала Йоханну Конту, может, и делало мою задачу в этом поединке проще. С другой стороны, на саму себя было больше давления - я уже не имела другого выбора, кроме как опять ее побеждать".

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