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Дочка легендарного боксера занимается теннисом под руководством тренера Серены Уильямс

4 февраля, 11:02

Милан Тайсон учится у француза Патрика Муратоглу

Майк Тайсон и Серена Уильямс

Майк Тайсон и Серена Уильямс / Фото: tennisworldusa.org

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Дочка легендарного боксера Майка Тайсона занимается теннисом под руководством француза Патрика Муратоглу. Муратоглу является тренером американки Серены Уильямс и ее сестры Винус Уильямс. Также на тренировке была замечена и 12-летняя дочь Тайсона Милан, сообщает tennisworldusa.org.

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Бывший боксер-тяжеловес рассказал о своем напутствии для Милан:

Я всегда объясняю дочери: "Если ты правда хочешь этим заниматься, нельзя жаловаться. Нужно любить свое дело. Это называется дисциплиной", – сказал Тайсон.

Кстати, "плохой парень" Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс. Осенью 2020 года на экраны выйдет фильм "Король Ричард", который расскажет о детстве выдающихся американских теннисисток сестер Уильямс и об их отце Ричарде.

Также добавим, что Венус Уильямс прокомментировала прием "допинга". После кофе-брейка знаменитая американка выиграла у Элины три гейма кряду, но все равно проиграла матч.

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теннис Серена Уильямс Майк Тайсон теннисисты

Источник: tennisworldusa.org

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