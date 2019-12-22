"Должно быть, это персик": Серена Уильямс показал очень обтягивающие штаны из ее новой коллекции

Серена Уильямс на US Open-2019 / Фото: AFP

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Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала брюки из собственной коллекции одежды Seraya.

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"Должно быть, это персик. Но нет – это штаны Серены", – подписала 38-летняя Уильямс фото, на котором позирует в новых обтягивающих брюках и на высоких шпильках.

В прошедшем сезоне Серена дошла до финалов US Open и Уимблдона, но в обоих случаях уступила. Также она выиграла турнир в Торонто (Канада).

Серена Уильямс / Фото: Instagram

Серена вышла в полуфинал US Open / Фото: AFP

Ранее мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального матча продали почти за полмиллиона. Американская теннисистка сломала ракетку во время скандального матча на US Open-2018.

Также мы писали, что экс-первая ракетка планеты проведет прощальный матч против Серены Уильямс. Каролин Возняцки попрощается с любимой игрой в Копенгагене.

Смотрите, как Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном после ужина Свитолиной с Кличко:

Видео: Twitter

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