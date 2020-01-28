Джокович сразится с Федерером за выход в финал Australian Open

Новак Джокович / Фото: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Канады Милоша Раонича со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

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Действующий чемпион четыре раза подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету Раонича 18 эйсов, 48 виннеров и 48 неточностей.

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За выход в финал стартового турнира "Большого шлема" 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером, который одолел американца Тенниса Сандгрена.

Ранее мы рассказывали, что определилась первая пара полуфиналисток на Australian Open. В Мельбурне продолжаются престижные соревнования по теннису. Стал известен состав первого женского полуфинала – против хозяйки выйдет американка.

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