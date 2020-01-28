Нежданчик для Элины: Свитолина взлетит в рейтинге, несмотря на раннее поражение в Австралии

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации и поднимется на четвертое место после завершения Australian Open, несмотря на свой вылет в 1/16 финала турнира. Напомним, ранее Свитолина уступила испанке Гарбинье Мугурусе, заработав в Мельбурне 120 тысяч долларов.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Рейтинговому росту украинки поспособствовал вылет чешки Петры Квитовой в четвертьфинале Australian Open. Дело в том, что на турнире не осталось больше теннисисток, которые могли бы обойти Элину. Эшли Барт и Симона Халеп находятся выше в мировой квалификации, а остальным спортсменкам не хватит даже выигрыша "Шлема", чтобы подняться выше Свитолиной.

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При этом подвинуться с четвертой строчки рейтинга, которую займет Элина Свитолина, придется японке Наоми Осаке, которая не сумела защитить в Мельбурне прошлогодний титул.

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Рождественская тренировка Свитолиной и Монфиса Видео: Instagram

Как мы писали ранее, Свитолина раскрыла секреты отношений с Монфисом, рассказав, кем хотела бы быть и что ее бесит. Как оказалось, Элине не нравится, когда ее сравнивают с Эжени Бушар. А если бы она родилась мужчиной, то хотела бы стать Роджером Федерером или Майклом Джорданом.

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