Джокович вышел на второе место по количеству побед на Australian Open

Новак Джокович. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финале Australian Open. Он вышел на второе место по количеству побед на австралийском турнире "Большого шлема", опередив американку Серену Уильямс. Теперь на счету серба восемь трофеев. Лидирует в этом рейтинге австралийская теннисистка Маргарет Корт, которая побеждала на Australian Open 11 раз.

Отметим, что во время финального матча у Джоковича случился конфликт с судьей. Серб был недоволен предупреждением, и теперь ему грозит штраф. "Мужик, ты сделал себе имя": чемпион Australian Open в гневе вычитывал судью.

Отметим, что у Новака нередко сдают нервы – иногда он разговаривает только сам с собой, а бывает, что под его горячую руку попадают и окружающие. Так, в первом сете он сорвался на фанатов, крикнувших ему под руку. "Заткнитесь, ***** [блин]!" – заорал он трибунам после проигранного мяча. В свое время Джокович получил рекордный штраф на "Ролан Гаррос".

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Ранее мы сообщали, что 15-летний теннисист умер после падения на корте. Спортсмен почувствовал себя плохо на тренировке, потерял сознание, упал и ударился головой о корт.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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