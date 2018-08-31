Элина Свитолина вышла в 1/8 финала US Open
Украинка в третьем круге обыграла китаянку Ван Цян
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В третьем раунде соревнований Свитолина в двух сетах обыграла китаянк Ван Цян – 6:4, 6:4.
Теперь в 1/8 финала US Open Элина Свитолина встретится с 18-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии.
Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.
Напомним, что на US Open произошел довольно курьезный случай. Французская теннисистка Ализе Корне надела футболку задом наперед. Когда спортсменка увидела эту оплошность, она решила снять майку и надеть ее правильно. За это Корне получила предупреждение от судьи матча. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.
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