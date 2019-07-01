Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона

1 июля, 14:53

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла австралийку Гаврилову

Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне
Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне. Фото: AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прошла первый раунд Уимблдона. На старте травяного турнира "Большого шлема" украинка встречалась с австралийкой Дарьей Гавриловой и выиграла в двух сетах – 7:6, 6:0. Теперь во втором раунде Свитолина встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

В мужской сетке наших нет. Напомним, Сергей Стаховский не прошел квалификацию и впервые за десять лет не сыграет на Уимблдоне. А еще Сергей объявил, что выходит из Совета игроков ATP: "Потерял веру в то, что мое нахождение в Совете имеет хоть какое-то влияние на будущее тура. Личная выгода и мстительность привели к разлому". Вместе с ним десятку Совета покинули Хаасе, Дж. Маррей и Валверду.

Одним из фаворитом Уимблдона является Новак Джокович:


Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, Большой шлем

Вы сейчас просматриваете новость " Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Что лечит калина в организме человека

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 12:39

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Сегодня, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:13

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

Вчера, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

Вчера, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Почему не нужно заправлять постель по утрам

4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь