Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла австралийку Гаврилову

Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне. Фото: AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прошла первый раунд Уимблдона. На старте травяного турнира "Большого шлема" украинка встречалась с австралийкой Дарьей Гавриловой и выиграла в двух сетах – 7:6, 6:0. Теперь во втором раунде Свитолина встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

В мужской сетке наших нет. Напомним, Сергей Стаховский не прошел квалификацию и впервые за десять лет не сыграет на Уимблдоне. А еще Сергей объявил, что выходит из Совета игроков ATP: "Потерял веру в то, что мое нахождение в Совете имеет хоть какое-то влияние на будущее тура. Личная выгода и мстительность привели к разлому". Вместе с ним десятку Совета покинули Хаасе, Дж. Маррей и Валверду.

Одним из фаворитом Уимблдона является Новак Джокович:

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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