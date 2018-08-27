Элина Свитолина вышла во второй круг US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 в мировом рейтинге) не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1.

Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет победительница пары: Агнешка Радваньска (Польша) – Татьяна Мария (Германия).

В основной сетке Открытого чемпионата США по теннису еще остаются - Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская, впервые попавшая в основную сетку "шлема". А вот Катерина Бондаренко сегодня в двух сетах проиграла белоруске Вере Лапко.

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.



