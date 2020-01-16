Еще две украинки успешно стартовали в квалификации Australian Open

Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая прошли во второй раунд отбора на "Шлеме"

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

В четверг на хардовых кортах "Мельбурн-Парка" продолжились отборочные соревнования Открытого чемпионата Австралии по теннису. Из трех украинок, вышедших сегодня на площадку, победы удалось одержать двоим. Мы сообщали, что пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open.

Уверенно взяла свой матч Дарья Лопатецкая, разбившая швейцарку Конни Перрин – дважды по 6:2. Катарина Завацкая поиграла в "качели" с китаянкой Шуюэ Ма, но все же склонила чаши весов в свою пользу – 6:3, 0:6, 6:2. А вот Марта Костюк не устояла перед россиянкой Натальей Вихлянцевой – 5:7, 2:6. Ранее ракетку зачехлила Ангелина Калинина, уступившая румынку Монике Никулеску. Получается, что стартовый барьер преодолела половина наших девчат. К слову, читайте, как Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде.

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Единственный наш представитель в мужской турнире, Сергей Стаховский, матч второго круга квалификации против чилийца Алехандро Табило сыграет позже. Кстати, мы писали, что вчера в Мельбурне прошел дождь, так что дышаться спортсменам должно уже легче.

Смотрите, как Даяна Ястремская успешно играет в Аделаиде

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