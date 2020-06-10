Еще одна операция! Самый высокооплачиваемый спортсмен мира – вне игры до следующего года

Рекордсмен в истории тенниса по выигрышам турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что вернется на корт не ранее начала сезона-2021. Федереру после операции в начале года довелось перенести еще одно хирургическое вмешательство, о чем легендарный 38-летний швейцарец сообщил у себя в Twitter.

"Дорогие болельщики, надеюсь, вы в безопасности и здоровы. Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в 2017-м, я планирую воспользоваться временем, чтобы на сто процентов быть готовым к возвращению на высшем уровне. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю, как вернусь на корт в начале сезона-2021. С наилучшими пожеланиями, Роджер", – написал у себя в Twitter Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Федерер занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии авторитетного издания Forbes. Заработав 106,3 миллиона долларов, швейцарский теннисист переплюнул как Криштиану Роналду, так и Лионеля Месси.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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