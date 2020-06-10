Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Еще одна операция! Самый высокооплачиваемый спортсмен мира – вне игры до следующего года

10 июня, 11:27

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитого швейцарского теннисиста Роджера Федерера в 2020-м на корте болельщики не увидят

Рекордсмен в истории тенниса по выигрышам турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что вернется на корт не ранее начала сезона-2021. Федереру после операции в начале года довелось перенести еще одно хирургическое вмешательство, о чем легендарный 38-летний швейцарец сообщил у себя в Twitter.

"Дорогие болельщики, надеюсь, вы в безопасности и здоровы. Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в 2017-м, я планирую воспользоваться временем, чтобы на сто процентов быть готовым к возвращению на высшем уровне. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю, как вернусь на корт в начале сезона-2021. С наилучшими пожеланиями, Роджер", – написал у себя в Twitter Роджер Федерер

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: "Федерер отчасти рад этой ситуации – его рекорды сейчас нельзя побить": откровения легенды тенниса

Ранее мы писали, что Федерер занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии авторитетного издания Forbes. Заработав 106,3 миллиона долларов, швейцарский теннисист переплюнул как Криштиану Роналду, так и Лионеля Месси.

Смотрите изящный трюк в исполнении Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма теннис теннисист колено Роджер Федерер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"Увидела Серену полностью голой. Навсегда запомнила это": теннисистка – о случае в раздевалкеТеннис
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинок
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинокФутбол
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинокДругие
Красотка Марина Бех угрожает позиции Ярмоленко: рейтинг популярности украинских спортсменов
Красотка Марина Бех угрожает позиции Ярмоленко: рейтинг популярности украинских спортсменовДругие
Анна Украинская в пене, принцесса Ура Маваши и розовое настроение Белодед: горячие соцсети звезд спорта
Анна Украинская в пене, принцесса Ура Маваши и розовое настроение Белодед: горячие соцсети звезд спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять