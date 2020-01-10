"Если не хотите смотреть теннис, идите домой": судья вмешался в матч Джоковича

В четвертьфинале Кубка ATP между Сербией и Канадой зрители на трибунах вели себя очень шумно

Новак Джокович и судья / Фото: Reuters

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В четвертьфинале Кубка ATP между Сербией и Канадой зрители на трибунах вели себя настолько агрессивно, что в разворачивавшиеся на арене события пришлось вмешаться судье Карлосу Бернардесу. Ранее мы сообщали, что на US Open теннисный судья упал с вышки.

Судья на вышке попытался разрядить накаленную атмосферу на стадионе в Сиднее в матче серба Новака Джоковича и канадца Дениса Шаповалова. Оба игрока по ходу встречи реагировали на выкрики с трибун и жаловались, что болельщики одной или другой сборной создают шум перед подачей или во время розыгрыша. Во втором сете за нецензурную лексику предупреждение от Бернадеса получил канадец, а позднее судья сам отреагировал на поведение зрителей.

"Леди и джентльмены, пожалуйста, минуточку внимания. Это теннисный матч. Самое важное для нас здесь – это уважение. Если вы, ребята, так себя ведете по отношению к канадцам или сербам, то это не то, чего мы хотим. Пожалуйста. Уважайте обоих игроков", – сначала вежливо попросил Бернардес.

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Сразу же после обращения судьи и перед подачей Шаповалова зрители вновь начали шуметь и тут уже Бернардес высказался жестче:

"Если вы не хотите смотреть теннис, идите домой, – вновь вмешался судья. – Не беспокойте тех, кто пришел сюда смотреть теннис".

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В третьей партии зрители на трибунах уже мешали Новаку Джоковичу, который также получил предупреждение за неспортивное поведение. В итоге встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 7:6(4) в пользу серба. Сборная Сербии в полуфинале встретится с командой из России. Ранее мы писали, что легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой на US Open.

"Я полностью ощущал, как будто играю дома, – отметил после матча Джокович. – В Брисбене была потрясающая поддержка. Но здесь – это был новый уровень. Мы знали, что в Сиднее есть большая сербская диаспора, но не знали, как много людей придут на матч. Мы чрезвычайно благодарны за это. Было так громко. Иногда люди были слегка чересчур вовлеченными в процесс, и Денис справедливо был недоволен из-за звуков. Но это была атмосфера как на Кубке Дэвиса".

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