"Федерер – гений, но самым успешным в истории станет Джокович": прогноз от коуча теннисистки №1

Патрик Муратоглу уверен, что до конца жизни не увидит второй такой игры, как у Роджера

Серена Уильямс и Патрик Муратоглу/Фото wimbledon.com

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Тренер 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс турецкий специалист Патрик Муратоглу рассказал, что восхищается уникальной игрой Роджера Федерера. Все-таки швейцарец становился победителем "Шлемов" 20 раз, а в 2019 году он выиграл титулы на турнирах в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Ранее мы писали, что лицо легендарного швейцарца отчеканят на именной монете.

"Роджер — гений. Он играет в идеальный теннис. Не помню, чтобы когда-либо встречал теннисиста, который играл бы так же. Думаю, и не встречу до конца жизни. Все, что делает Роджер, идеально", — признался Муратоглу Spiegel.

Роджер Федерер на US Open / Фото: AFP

Тем не менее самым великим теннисистом в истории Муратоглу видит нынешнюю вторую ракетку мира серба Новака Джоковича. Ранее мы писали, что музыкально-комедийная группа сняла клип с Надалем и Джоковичем о чешской звезде тенниса.

"Когда Федерер, Надаль и Джокович демонстрируют свой лучший теннис, Новак побеждает чаще всего, – говорит турецкий коуч. – Если бы он не исчез на пару лет из-за травм, то выиграл бы больше титулов на соревнованиях Grand Slam. Но я считаю, что он и так станет самым успешным теннисистом в истории".

Мы также уже сообщали, что первая ракетка Украины Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

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