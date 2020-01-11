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"Это угроза": появился ответ Роджера Федерера на обвинения Греты Тунберг

11 января, 15:08

Известный швейцарский теннисист не оставил без реакции интернет-атаку знаменитой шведской школьницы

Грета Тунберг и Роджер Федерер

Грета Тунберг и Роджер Федерер / Фото: Twitter

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20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер ответил на обвинения Греты Тунберг. Напомним, накануне знаменитая 17-летняя шведская школьница, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow ("Роджер, очнись"), участники которой недовольны тем, что легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse.

Это финансовое учреждение, предположительно, инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым якобы способствуя причинению вреда окружающей среде. Хэштег #РоджерОчнись возглавил тренды швейцарского Twitter.

Грета Тунберг vs Роджер Федерер

Грета Тунберг vs Роджер Федерер / Фото: Twitter

"Я очень серьезно воспринимаю угрозы для окружающей среды, особенно приехав сейчас с семьей в Австралию, опустошенную лесными пожарами, – заявил легендарный 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер. – Как отец четверых детей и ярый сторонник всеобщего образования, я очень уважаю движение в защиту климата и благодарен молодым активистам за то, что они заставляют всех нас изучать последствия нашего поведения и принимать инновационные решения. Ради них и самих себя мы обязаны их послушать"

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"Я ценю тех, кто напоминает о моей ответственности как частного лица, как спортсмена и предпринимателя. И я считаю своим долгом использовать свое привилегированное положение, чтобы обсудить эти важные вопросы с моими спонсорами", – подытожил Роджер Федерер

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: AFP

Ранее мы сообщали, что Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия. В финальном голосовании швейцарский теннисист победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе.

Смотрите, что вытворяет на корте Роджер Федерер

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Смотрите сюжет о том, кто такая Грета Тунберг

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экология теннис Роджер Федерер Грета Тунберг

Источник: Championat.ru

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