Федерер после поражения от Джоковича на Australian Open заявил, что он счастлив

В четверг на Открытом чемпионате Австралии по теннису определился первый финалист мужского разряда. Как мы сообщали, серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в трех партиях и теперь готовится защищать прошлогодний титул. Несмотря на относительную неудачу, 38-летний Федерер заявил, что покидает Мельбурн с позитивным настроением.
Многократный победитель турниров "Большого шлема" рассказал о своих чувствах:
"В целом, подытоживая, я думаю, что я очень счастлив. Я должен быть рад тому, чего достиг на этом турнире в Австралии. Это был мой максимум, особенно после матчей с Миллманом и Сандгреном. Считаю, что я играл хорошо. Но я знаю, что могу играть и лучше. И я также знаю, что могу играть и хуже".
Ранее Федерер рассказывал, что не заслужил выхода в полуфинал. В поединке с американцем Теннисом Сандгреном он отыграл семь матч-боллов.
Во втором полуфинале в пятницу утром по киевскому времени сыграют немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.
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