Федерер после поражения от Джоковича на Australian Open заявил, что он счастлив

Легендарный швейцарский теннисист считает, что достиг в Мельбурне своего максимума

Джокович и Федерер / Фото: Reuters

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В четверг на Открытом чемпионате Австралии по теннису определился первый финалист мужского разряда. Как мы сообщали, серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в трех партиях и теперь готовится защищать прошлогодний титул. Несмотря на относительную неудачу, 38-летний Федерер заявил, что покидает Мельбурн с позитивным настроением.

Многократный победитель турниров "Большого шлема" рассказал о своих чувствах:

"В целом, подытоживая, я думаю, что я очень счастлив. Я должен быть рад тому, чего достиг на этом турнире в Австралии. Это был мой максимум, особенно после матчей с Миллманом и Сандгреном. Считаю, что я играл хорошо. Но я знаю, что могу играть и лучше. И я также знаю, что могу играть и хуже".

Ранее Федерер рассказывал, что не заслужил выхода в полуфинал. В поединке с американцем Теннисом Сандгреном он отыграл семь матч-боллов.

Во втором полуфинале в пятницу утром по киевскому времени сыграют немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.

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Видео: Twitter

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